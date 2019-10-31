Нардеп от Слуги народа расплакалась в Раде

Анна Скороход расплакалась из-за того, что на заседании ей якобы отказали рассмотреть поправки в закон о ГТС.

Народный депутат фракции Слуга народа Анна Скороход расплакалась из-за того, что на заседании Верховной Рады ей якобы отказали рассмотреть поправки в закон о ГТС, сообщает Украинская правда.

"Вы знаете, у меня такое ощущение, что происходит какое-то издевательство. Я сказала, что хочу пройти по своим правкам. Это значит, что я хочу пройти по своим правкам. А не то что ко мне кто-то подходит и говорит, перестань их подавать", - сказала Скороход.

"Вчера на комитете мы пришли к каким-то договоренностям. Сегодня, когда я перечитала весь текст, эти договоренности не соблюдены", - добавила она.

Коллега, который находился рядом, попытался ее успокоить: "Успокойтесь, вам рожать еще. Успокойтесь, это не стоит того".

Речь идет о законопроект 2239-1 по "внесению изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

Скороход работает в Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Ранее сегодня другой нардеп показывал кукиш с трибуны Рады. Депутат Ярослав Дубневич, с которого сняли неприкосновенность, несколько раз показал кукиш во время выступления.

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