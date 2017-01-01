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СБУ установит, кто представлял Крым у президента Чехии

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Коллаборанты совершили очередную попытку легитимизировать оккупацию Крыма, считают в прокуратуре.
СБУ займется крымскими гостями Милоша Земана
СБУ займется крымскими гостями Милоша Земана
Корреспондент.net

Прокуратура Автономной республики Крым поручила региональному управлению СБУ установить личности представителей так называемой крымскотатарской организации "Къырым бирлигы", совершивших незаконный выезд с полуострова в Чехию. Об этом сообщила пресс-секретарь крымской прокуратуры Екатерина Диденко на своей странице в Facebook в четверг, 31 октября.

"Прокуратура Автономной республики Крым обрабатывает информацию о выезде представителей так называемой крымскотатарской организации "Къырым бирлигы", реализующей политику Кремля, в Чешскую Республику. Дано поручения СБУ в АР Крым (с дислокацией в г. Херсон) на установление лиц, совершивших незаконный выезд с полуострова Крым в Чешскую Республику", – говорится в сообщении.

Диденко констатировала, что коллаборанты совершили очередную попытку легитимизировать оккупацию Крыма.

"Забыли только рассказать о фактах политических репрессий, многочисленных похищениях, убийствах и преследованиях за религиозные взгляды и общественную деятельность, происходящие в АР Крым", – добавила она.

Накануне СМИ сообщили, что президент Чехии Милош Земан по случаю 101 годовщины создания Чехословакии пригласил на торжественные мероприятия в Праге представителей лояльной к президенту РФ крымско-татарской организации "Къырым бирлиги" (Крымское единство), и якобы признал Крым частью России. В связи с этим посольство Украины в Чехии выразило решительный протест.

Позже пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек заявил, что Земан не признавал Крым частью России. Он придерживается своей прежней позиции, что Россия незаконно обозначила полуостров своей территорией.

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Теги: Россия, Украина, Крымские татары, Крым, СБУ, Чехия, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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