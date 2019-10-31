Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Посольство Израиля в Украине возобновляет работу

Комментариев: 1
В пятницу, 1 ноября, Израиль возобновляет работу посольства в Украине на постоянной основе.
Израиль накануне закрыл дипломатическую миссию в Украине
Израиль накануне закрыл дипломатическую миссию в Украине
president.gov.ua

Посольство Израиля в Украине 1 ноября возобновит работу. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

"Наша борьба еще не закончилась, она только временно приостановлена по решению суда. Завтра, в пятницу, 1 ноября, мы возобновим работу Посольства на постоянной основе", - говорится в сообщении.

Напомним, Израиль закрыл дипмиссию в Украине. Закрытие дипломатической миссии связано с решением Минфина Израиля о нарушении договоренностей, подписанных 21 июля 2019 года.

Посольства Израиля закрылись во всем мире: названа причина

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Израиль, посольство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
ANDREICH    31.10.2019, 20:47
Оценка:  0
ANDREICH
там в бабиному яру чекають з лопатами коли войсик прийде
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь