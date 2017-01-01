Первый прикосновенный. Дело депутата Дубневича

Верховная Рада сняла неприкосновенность, разрешила привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать депутата Ярослава Дубневича.

Как бы Дубневич не старался, а неприкосновенность с него таки сняли Скриншот видео

Первым народным депутатом 9 созыва Верховной Рады, которого лишили неприкосновенности и разрешили арестовать стал Ярослав Дубневич.

Дубневича подозревают в присвоении средств государственной Укрзалізниці. Прямо в здании Рады ему и вручили подозрение. Следствие оценило убыток от действий нардепа государственному предприятию в 93 миллиона гривен. Сам Дубневич, конечно, все отрицает.

Корреспондент.net следил за развитием дела Дубневича.

Кто такой

Ярослав Дубневич – депутат трех созывов. Он в политике давно, успел посотрудничать с партиями Батьківщина, УДАР, Блоком Петра Порошенко. В Раду 9 созыва прошел в качестве самовыдвиженца, победив на округе в родной Львовской области. В парламенте вошел в депутатскую группу За будущее.

В предыдущем созыве парламента Дубневич возглавлял транспортный комитет Рады. Через него и влиял на ситуацию в Укрзалізнице, считает следствие.

После первой подачи электронных деклараций народными избранниками Дубневич оказался лидером по сбережению денег наличкой. В 2016 году он задекларировал 8,2 миллиона долларов, 2,7 миллиона евро и 5 миллионов гривен наличкой. А еще 273 объекта недвижимости и 51 объект незавершенного строительства.

Кроме Дубневича в деле по махинациям в Укрзалізнице подозрения вручили еще 7 людям.

Выступая в Верховной Раде, Дубневич назвал дело против себя "политическим популизмом, который не делает чести генеральному прокурору, САП и НАБУ":

"По моему убеждению, обвинение звучит абсурдно, особенно когда эти утверждения содержатся в юридическом документе, согласованном Генеральным прокурором, а не в журналистской статье, для которой главное - сенсация".

О железнодорожном бизнес Дубневичей СМИ писали задолго до запуска официальных следствий. Компании семьи неоднократно выигрывали миллионные тендеры "Укрзалізници. Экс-депутат Сергей Лещенко называл братьев Дубневичей "смотрящими" за транспортной отраслью.

Так, в 2016 году Укрзалізниця заказала у связанных с Дубневичами фирм рельсовые скрепления на 13,5 миллионов гривен.

По данным общественного движения Чесно, Ярослав Дубневич фигурирует в 37 коррупционных схемах.

Как снимали неприкосновенность

Рада с первой попытки поддержала все три представления следствия: за снятие неприкосновенности с Дубневича, его задержание и арест. При этом количество голосов с каждым разом уменьшалось. Если за снятие неприкосновенности проголосовали аж 332 нардепа, то за задержание 241, а арест – всего 229 при необходимых 226. То есть последнее решение еле-еле прошло.

Примечательно, что 11 представителей партии Слуга Народа воздержались, а еще 24 вообще не голосовали за арест Дубневича, а фракции Европейской солидарности, Батьківщини и группы самого депутата За будущее голосовали только за объявление подозрения. В конце концов определяющими стали голоса фракции Голос Святослава Вакарчука.

По данным бывшего депутата Сергея Лещенко, группа нардепов связанных с бизнесменом Игорем Коломойским пыталась спасти Дубневича от СИЗО. Но туда он и так вряд ли попадет. Наверняка, суд установит возможность внесения залога. А с деньгами, судя по его декларациям, у Дебневича точно все в порядке.