Закон о Донбассе начнут разрабатывать после нормандской встречи

В данный момент еще нет никакого законопроекта. Нет и проекта законопроекта.

Законопроект "Об особом статусе Донбасса" начнут разрабатывать в Верховной раде после встречи в нормандском формате. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после закрытия заседания ВР, передает РБК-Украина.

По его словам, пока нет проекта закона "Об особом статусе Донбасса". "Нет никакого законопроекта. Нет и проекта законопроекта. Я думаю, что никакого законопроекта не будет до того, как непосредственная встреча в нормандском формате состоится. Если там будут какие-то договоренности заключены, после того, мы будем при этом говорить о разработке какого-либо законопроекта", - заявил Арахамия.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что будущий закон "об особом статусе Донбасса" будет обсуждаться и в "нормандском формате", и с украинским обществом, и станет реальностью только после принятия его в Верховной Раде Украины.

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