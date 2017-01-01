К отопительному сезону не готов только один город

Не готов к отопительному сезону город Новый Роздол во Львовской области.

К отопительному сезону в Украине не был готов только один город Корреспондент

В Украине к запуску отопительного сезона оказался не готов только один город - Новый Роздол во Львовской области. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире канала 1+1.

Премьер заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону. "Украина готова к отопительному сезону. Единственное место на сегодняшний день, которое мне известно, к сожалению, г. Новый Роздол. Это город во Львовской области. Там сейчас министр регионального развития решает окончательную проблему запуска отопительного сезона, а остальная страна готова", - заявил Гончарук.

Ранее городской голова Нового Роздола во Львовской области и его заместитель подали в отставку из-за критической ситуации с началом отопительного сезона.

Отопительный сезон начался во всех областях

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