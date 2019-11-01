Врач во время массажа сломал пациенту позвоночник в Житомире

Открыто уголовное производство по статье "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником".

Пациент утверждает, что ему во время массажа сломали позвоночник

В Житомире 44-летний мужчина во время сеанса массажа получил серьезные травмы – у потерпевшего диагностировали закрытую травму позвоночника и компрессионные переломы нескольких шейных и грудных позвонков.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, травмы были нанесены врачом во время сеанса массажа.

По словам заявителя, в начале октября во время массажа он получил серьезные повреждения и из кабинета врача его забирала скорая помощь, поскольку самостоятельно передвигаться он не мог.

Было открыто уголовное производство по статье "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что британка упала в пропасть, пытаясь сходить в туалет. Также Корреспондент писал о том, что женщина посадила осьминога на лицо и поплатилась.

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