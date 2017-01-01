В МИД анонсировали свободный роуминг и промышленный безвиз

Вадим Пристайко рассказал о переговорах относительно свободного роуминга для украинцев в странах ЕС.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время украинцам планируют добавить к безвизу свободный роуминг в странах-членах ЕС, а также упростить оборот товаров. Об этом он сказал в интервью ТСН, которое было опубликовано вечером в четверг, 31 октября.

По словам главы МИД, постоянно ведется работа по расширению сотрудничества с Евросоюзом, в частности относительно свободного роуминга для украинцев в Европе.

"Мы хотели бы, чтобы к нашему безвизовому режиму, которым действительно около трех миллионов украинцев воспользовались, уже почувствовали на себе, каково это, когда ты берешь паспорт, покупаешь билет и уже летишь, добавился еще и свободный роуминг. Это то, чем наслаждаются все европейские страны и чего украинцам все еще не хватает. Вы сами видите, насколько высокие цены, как только мы пересекаем границу Украины. Мы хотели бы, чтобы у украинцев было как свободное пересечение, так и свободные коммуникации", - отметил Пристайко.

Также, как утверждает министр, Украина "вплотную подошла к так называемому промышленному безвизу".

"Это возможность для наших компаний поставлять товары со значительно более простыми стандартами, для того, чтобы наши товары заходили (в ЕС) более свободно. Мы постоянно работаем над справедливым распределением квот на рынках ЕС, то есть дать нашим производителям, украинским компаниям возможность пробиваться там", - добавил он.

Пристайко также напомнил, что уже удалось переориентировать экономику Украины и на данный момент более 60% экспорта страны идет на 500-миллионный рынок ЕС.

Напомним, полгода назад МИД Польши предлагало отменить роуминг для украинцев.

Также Пристайко сообщал, что сейчас разрабатывается несколько концепций для введения двойного гражданства в Украине.

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