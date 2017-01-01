Итоги 31 октября: Столтенберг в Украине и первый снег

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Генсек НАТО прибыл с официальным визитом в Украину; в Киеве выпал первый снег в этом году: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Зеленский встретился с генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Комиссии Украина-НАТО, проходящем в Киеве. В заседании председательствовал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Присутствовали также послы 29 стран-членов НАТО и представитель Северной Македонии, которая вскоре присоединится к Альянсу. Заседание проходило в рамках визита Североатлантического совета Альянса в Украину.





В Киеве выпал первый снег

В Киеве выпал первый снег. Последние несколько дней погода в столице существенно изменилась - похолодало, ночью заморозки.

Низкая температура ожидается еще 3 дня. С понедельника, 4 ноября, станет немного теплее. Днем температура будет до +15 градусов, а ночью - +4.

Рада сняла неприкосновенность с нардепа Дубневича и одобрила его арест

Верховная Рада одобрила просьбу Генеральной прокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. За такое решение проголосовали 332 депутата.

Отдельным голосованием депутаты дали свое согласие на задержание Дубневича. Правда, это решение нардепы поддержали куда менее охотно – всего 241 голосов “За“.

В США официально запущена процедура импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США формально запустила процедуру импичмента президента Дональда Трампа, приняв пакет основных правил касаемо дальнейшего порядка действий государственных органов в этом вопросе.

Теперь вместо закрытых интервью со свидетелями Конгресс перейдет к публичным слушаниям и, в конечном счете, к возможным голосованиям о том, следует ли рекомендовать отстранение Трампа от должности.

Венгрия сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО

Будапешт снял свое вето с принятия заявления комиссии Украина-НАТО. Изменить свою позицию Венгрия решила после того, как в документ были внесены венгерские предложения. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Но уже в четверг утром Сийярто заявил, что послы НАТО и Украины приняли документ, в который “в последнюю минуту, уже после официального дедлайна“, были Внесены венгерские предложения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram