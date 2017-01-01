На Донбассе ранены двое военных

Противник в четверг 15 раз обстрелял украинские позиции, вследствие чего двое военных были ранены. Обстрелы зафиксированы также в ночь на пятницу.

За сутки на Донбассе зафиксировано 15 обстрелов Генштаб ВСУ

В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий, еще один получил боевое травмирование. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает штаб ООС в Facebook.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток враг совершил семь обстрелов: вблизи Новогригорьевки и Невельского, неподалеку Камянки, трижды в районе Водяного, а также у Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север противник произвел восемь обстрелов: неподалеку Светлодарска; дважды неподалеку Луганского, возле Новолуганського, вблизи Крымского, недалеко от Южного, возле Троицкого, вблизи Новотошковського – из минометов калибра 82 мм.

С начала текущих суток сепаратисты в районе ответственности оперативно-тактического группировки Север обстреляли украинские позиции вблизи Луганского из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, за сутки 30 октября украинские военные 19 раз подверглись обстрелам.

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