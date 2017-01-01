В Украине усиливаются заморозки

Синоптики предупредили о резком снижении температуры воздуха и ухудшении погодных условий.

1 ноября в Украине будет сухо, но холодно. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны без осадков. Воздух прогреется от +5 до +11 градусов по Цельсию. Ночью вероятны заморозки до -5 градусов.

На востоке страны облачно с прояснениями. Однако на улице +2…+4 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -8.

Южным регионам повезло немного больше. Днем температура воздуха от +5 до +9, ночью - опустится до -4 градусов.

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В северной части страны без осадков. Будет облачно с прояснениями. На термометре +3…+7 градусов. Ночью ждите заморозков до -6 градусов.

В Центральной Украине также холодно, но без осадков. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +6 градусов по Цельсию. Ночью вероятны заморозки до -6 градусов.

В Киеве +5…+7 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -4. На протяжении дня будет достаточно солнечно.

Напомним, Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на ноябрь. Средняя температура будет незначительно выше среднестатистических показателей - 0+7 градусов.

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