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В РФ назвали заявление НАТО по Крыму реальной угрозой

Комментариев: 14
По словам члена Совета Федерации, НАТО ничего не добьется призывами вернуть Крым Украине.
Клинцевич недоволен заявлением НАТО о Крыме
Клинцевич недоволен заявлением НАТО о Крыме
lickr.com

Член комитета Совета Федерации России по безопасности Франц Клинцевич сделал заявление касательно призывов комиссии НАТО - Украина, которая призывала Россию вернуть Крым под контроль Украины. Об этом сообщают росСМИ.

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Клинцевич также упомянул заявление руководства НАТО касательно того, что альянс прекращает взаимоотношения с РФ пока Крым не вернут Украине. По словам российского чиновника, генсек НАТО не является военным человеком, а "истинную ценность" войны и мира понимают только военные.

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Он также добавил, что такой же тактики придерживаются США. Клинцевич заявил, что США “разжигают русофобию и используют русскую карту во всех делах”, но, по его мнению, эта тактика в первую очередь вредит президенту США.

Кроме того, Клинцевич заявил, что “каждый понимает, что Крым никогда не вернется в Украину", а Украину и США "беспокоят военные возможности России", так как "тот, кто владеет полуостровом, - владеет Черным морем".

Напомним, комиссия Украина-НАТО сделала совместное заявление. В совместном заявлении говорится о разведении сил на Донбассе, выборах в Украине, и возвращении из России пленных.

 

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Теги: Клинцевич, Украина, Крым, НАТО, РФ
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Комментариев (14)
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Letohradek    01.11.2019, 09:59
Оценка:  0
Letohradek
Стоит ли принимать всерьез не излечимо больных совков?
fulminate    01.11.2019, 09:29
Оценка:  +4
fulminate
Кто владеет крымом, тот владеет Черным морем? А Турция об этом знает? Половиной береговой линии, включая единственный выход, владеет страна-член НАТО. Да и вообще, дешевле было бы намыть свой полуостров в районе Анапы, еще и остались бы деньги на теплый туалет для какой нибудь сибирской школы...
MykRom    01.11.2019, 09:24
Оценка:  +3
MykRom
"тот, кто владеет" - Рим тоже владел. "Третий Рим", "Четвёртый Рейх" - мечты о мировом господстве приводят к пустому перенапряжению сил, а затем к госудалственной грыже. Что и продемонмтрировал СССР.
MykRom    01.11.2019, 09:28
Оценка:  +3
MykRom
"тот, кто владеет" - Рим тоже владел. "Третий Рим", "Четвёртый Рейх" - мечты о мировом господстве приводят к пустому перенапряжению сил, а затем к государственной грыже. Что и продемонстрировал СССР.
Lyonya-Space    01.11.2019, 09:16
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Очередной кондомс в очередной раз шлифонул очко мистеру ботоксу.
Woodbrother    01.11.2019, 09:13
Оценка:  +3
Woodbrother
Олень франц клинцевич - типичный непуганный дурачек россии фсбешной наружности.
Ira0956    01.11.2019, 09:13
Оценка:  -2
Ira0956
"В РФ назвали заявление НАТО по Крыму реальной угрозой" - цитату приведите )
MykRom    01.11.2019, 09:26
Оценка:  +4
MykRom
Не указывай большому миру, Ира, как себя вести.
Ser7    01.11.2019, 09:09
Оценка:  +5
Ser7
"НАТО ничего не добьется призывами вернуть Крым Украине.." - наверное он прав.
Слова рф не понимает. Законы рф не соблюдает...
Ira0956    01.11.2019, 09:13
Оценка:  -5
Ira0956
Не тебе, руинцу, про законы вякать )
Колишній-східняк    01.11.2019, 09:07
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Сейчас может и не добьётся. Но сдохнет ВВП. Может изберут какого-нибудь адекватного президента и лёд тронется? Не вечно же быть под санкциями не весь знает из-за чего, верно ведь?
Колишній-східняк    01.11.2019, 09:09
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Прибалтика тоже была "вечной в Союзе". А теперь они в ЕС и НАТО.
Ira0956    01.11.2019, 09:14
Оценка:  -5
Ira0956
И чего только люди из прибалкики бегут? Счастья своего не понимают )
Lyonya-Space    01.11.2019, 09:18
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Какие люди из Прибалтики бегут?
Разве что кацадроны, не желающие работать, хотящие жить на шару...
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