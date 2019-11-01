В РФ назвали заявление НАТО по Крыму реальной угрозой

По словам члена Совета Федерации, НАТО ничего не добьется призывами вернуть Крым Украине.

Член комитета Совета Федерации России по безопасности Франц Клинцевич сделал заявление касательно призывов комиссии НАТО - Украина, которая призывала Россию вернуть Крым под контроль Украины. Об этом сообщают росСМИ.

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Клинцевич также упомянул заявление руководства НАТО касательно того, что альянс прекращает взаимоотношения с РФ пока Крым не вернут Украине. По словам российского чиновника, генсек НАТО не является военным человеком, а "истинную ценность" войны и мира понимают только военные.

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Он также добавил, что такой же тактики придерживаются США. Клинцевич заявил, что США “разжигают русофобию и используют русскую карту во всех делах”, но, по его мнению, эта тактика в первую очередь вредит президенту США.

Кроме того, Клинцевич заявил, что “каждый понимает, что Крым никогда не вернется в Украину", а Украину и США "беспокоят военные возможности России", так как "тот, кто владеет полуостровом, - владеет Черным морем".

Напомним, комиссия Украина-НАТО сделала совместное заявление. В совместном заявлении говорится о разведении сил на Донбассе, выборах в Украине, и возвращении из России пленных.

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