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“Готовься к похоронам”: Министр заявил об угрозах его замам

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Милованов рассказал детали работы в Кабмине.
Замам Милованова угрожают
Замам Милованова угрожают
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Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что его заместители регулярно получают угрозы. 

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Об этом он сообщил в эфире телеканала 1+1.

Милованов пожаловался, что любые кадровые изменения в его министерстве сопровождаются смс с угрозами в адрес его заместителей.

Моим заместителям угрожают. За каждое снятие руководителя из потоков мои заместители получают смс из серии: “готовься к своим похоронам”, “бойся ходить под подъездом”, и так далее, сказал Милованов.

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Между тем, министр акцентировал, что новое правительства “серьезно настроено работать на результат” и никакие угрозы с этого курса сбить не могут.

Напомним, Милованов предлагает пересмотреть начисление всех налогов. Министр считает, что налоги на труд должны быть максимально снижены.

 

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Теги: Милованов, министр, угрозы
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П    01.11.2019, 09:54
Оценка:  +1
П
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