“Готовься к похоронам”: Министр заявил об угрозах его замам
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что его заместители регулярно получают угрозы.
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Об этом он сообщил в эфире телеканала 1+1.
Милованов пожаловался, что любые кадровые изменения в его министерстве сопровождаются смс с угрозами в адрес его заместителей.
Моим заместителям угрожают. За каждое снятие руководителя из потоков мои заместители получают смс из серии: “готовься к своим похоронам”, “бойся ходить под подъездом”, и так далее, сказал Милованов.
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Между тем, министр акцентировал, что новое правительства “серьезно настроено работать на результат” и никакие угрозы с этого курса сбить не могут.
Напомним, Милованов предлагает пересмотреть начисление всех налогов. Министр считает, что налоги на труд должны быть максимально снижены.
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