Офис президента не будет публиковать стенограмму разговора с Трампом

У Зеленского не хотят публиковать стенограмму разговора с Трампом.

В Офисе президента заявили, что не намерены публиковать стенограмму разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

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Об этом сказано в ответе ведомства на депутатский запрос Алексея Гончаренко, рассказал тот на своей странице в Facebook.

В Офисе президента заявили, что стенограмму не будут публиковать, поскольку на законодательном уровне "не предусмотрен порядок публикации”.

Пришел ответ из Офиса Президента. Публиковать версию разговора Трампа с Зеленским не будут потому что “не предусмотрен порядок публикации”. А могли бы опубликовать и закончить все разговоры как в наших, так и в зарубежных СМИ, - написал Гончаренко.

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Напомним, Трамп собирается прочитать стенограмму разговора с Зеленским в прямом эфире. Дональд Трамп в очередной раз заявил, что его разговор с Зеленским был "хорошим", и добавил, что хочет зачитать его расшифровку гражданам США.

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