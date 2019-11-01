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Офис президента не будет публиковать стенограмму разговора с Трампом

Комментариев: 5
У Зеленского не хотят публиковать стенограмму разговора с Трампом.
ОП не опубликует стенограмму разговора Трампа и Зе
ОП не опубликует стенограмму разговора Трампа и Зе
Офис президента

В Офисе президента заявили, что не намерены публиковать стенограмму разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

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Об этом сказано в ответе ведомства на депутатский запрос Алексея Гончаренко, рассказал тот на своей странице в Facebook.

В Офисе президента заявили, что стенограмму не будут публиковать, поскольку на законодательном уровне "не предусмотрен порядок публикации”.

Пришел ответ из Офиса Президента. Публиковать версию разговора Трампа с Зеленским не будут потому что “не предусмотрен порядок публикации”.

А могли бы опубликовать и закончить все разговоры как в наших, так и в зарубежных СМИ, - написал Гончаренко.

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Напомним, Трамп собирается прочитать стенограмму разговора с Зеленским в прямом эфире. Дональд Трамп в очередной раз заявил, что его разговор с Зеленским был "хорошим", и добавил, что хочет зачитать его расшифровку гражданам США.

 

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Теги: Гончаренко, Трамп, Зеленский, стенограмма
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Комментариев (5)
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Путин_xyйло    01.11.2019, 11:16
Оценка:  -1
Путин_xyйло
Путин - ваш припи3дент, а xyйло - его должность!
zheka-yakob    01.11.2019, 10:59
Оценка:  -2
zheka-yakob
У тебя двойная фамилия???
По логике отец Путин (однофамилец нашего Президента), а у мамы девичья фамилия Х уйло (украинская такая фамилия)
Путин_xyйло    01.11.2019, 11:11
Оценка:  -1
Путин_xyйло
Ла-ла-ла-ла! Ну ты в курсе
zheka-yakob    01.11.2019, 10:54
Оценка:  +1
zheka-yakob
Как Трамп или госдеп скажет, так и будет.
Хозяин ввё решает.
Путин_xyйло    01.11.2019, 10:40
Оценка:  -4
Путин_xyйло
На знают какой вариант "правды" лучше.
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