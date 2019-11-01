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В Одессе повесилась 13-летняя девочка

Комментариев: 1
Девушка повелась на дереве.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Малиновском районе Одессы обнаружили мертвого ребенка в петле. Случилось это вчера около 23 часов.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Сообщается, что погибшей оказалась 13-летняя местная жительница. Девочка повесилась на дереве. По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле подростка не найдено. 

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Данные о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой “самоубийство”). Тело подростка направлено на экспертизу, которая установит точную причину смерти.

Обстоятельства трагедии пока не выяснены. Родители комментариев не дают.

Напомним, киевлянка напилась кислоты на глазах у мужа, который попросил развод. К сожалению, женщина умерла.

 

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Теги: Одесса, самоубийство, подросток, петля
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    01.11.2019, 11:31
Оценка:  0
Колишній-східняк
Девушка повелась на дереве. - БМ вообще уже акуел!
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