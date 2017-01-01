Против Федины открыли уголовное дело, - нардеп

Нардеп рассказал, что полиция взялась за Федину.

Против народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины, а также волонтера Маруси Зверобой, которые публично оскорбляли и желали смерти президенту Владимиру Зеленскому после инцидента с добровольцами на Донбассе, открыто уголовное производство.

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Об этом написал в Facebook нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

По данным депутата, Генеральная прокуратура открыла уголовное дело из-за их призывов к убийству человека и свержению государственной власти.

Передайте кто-то Зверобой и Федине номер уголовного производства, по их призывам к убийству человека и свержению государственной власти, - написал Качура.

Он также сообщил, что номер уголовного производства - 42019000000002276.

Напомним, депутат от Слуги народа подарил Федине Уголовный кодекс. Вручение книги состоялось во время утреннего заседания парламента.

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