Между "гумконвоями" РФ и обстрелами на Донбассе есть связь – США

США указывают на прямую корреляцию между прибытием российских "гумконвоев" с неизвестным содержимым и ростом числа обстрелов со стороны боевиков.

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Между прибытием на Донбасс российских “гумконвоев“ и ростом количества обстрелов со стороны подконтрольных России боевиков существует взаимосвязь, что ставит под сомнение “гуманитарную“ природу этих конвоев. Об этом заявил временный поверенный в делах США Гарри Кемиан на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, пишет “Укринформ“.

На прошлой неделе Россия вновь направила конвои в Украину, которые фиксировала наблюдательная миссия ОБСЕ на границе. К сожалению, миссия не смогла определить содержание этих транспортных средств, и мы серьезно сомневаемся в их “гуманитарной“ природе, как утверждает Россия, - заявил он.

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Американский дипломат указал на то, что на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности в среду было подробно продемонстрировано существование “очевидной взаимосвязи между предыдущими такими “гуманитарными конвоями“ и всплеском атак и обстрелов в Донбассе со стороны управляемых Россией сил“.

Во время заседания делегация Евросоюза в ОБСЕ заявила о том, что российские “гумконвои“ на Донбассе нарушают суверенитет, территориальную целостность Украины и основные международные гуманитарные принципы. Согласно заявлению ЕС, гуманитарная помощь должна предоставляться через международный механизм, поэтому важным является достижение договоренности на переговорах в Минске по этому вопросу.

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Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк обратил внимание присутствующих также на то, что в своем недавнем отчете СММ ОБСЕ зафиксировала, как так называемая “гуманитарная помощь“ РФ самом деле поступает в управляемые Россией вооруженные формирования на Донбассе.

Дипломат отметил, что рост количества нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения, фиксируемый СММ ОБСЕ в своих последних отчетах, напрямую связан с этими регулярными поставками с территории РФ.

Напомним, в октябре Россия возобновила отправку на Донбасс своих “гумконвоев“, прерванную несколько месяцев назад. В течение нескольких дней в ОРДЛО было отправлено сразу несколько таких конвоев.

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