“Слуга народа” развлекался в смартфоне во время заседания

Нардеп Халимон решил расслабиться в Раде.

Заместитель главы пропрезидентской фракции "Слуга народа" Павел Халимон во время очередного заседания Верховной Рады решил развлечься.

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Об этом сообщает издание Буквы.

По всей вероятности, политико является фанатом игры Jewels. При этом Халимон расположил свой гаджет таким образом, что коллегам-депутатам не было видно его “занятости”. Между тем, журналисты запечатлели момент на фотоаппарат.

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К слову, “слуги народа” уже неоднократно попадали в курьезные ситуации во время пленарных заседаний Верховной Рады.

Напомним, в Раде чуть не подрались нардепы Тищенко и Скорик. В Верховной Раде сегодня произошла потасовка. Причина конфликта – возмущения нардепа от ОПЗЖ Николая Скорика по поводу отклонения постановления о создании ВСК по трагическим событиям в Одессе.

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