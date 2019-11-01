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“Слуга народа” развлекался в смартфоне во время заседания

Комментариев: 6
Нардеп Халимон решил расслабиться в Раде.
Халимон играл в телефоне
Халимон играл в телефоне
Буквы

Заместитель главы пропрезидентской фракции "Слуга народа" Павел Халимон во время очередного заседания Верховной Рады решил развлечься.

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Об этом сообщает издание Буквы.

По всей вероятности, политико является фанатом игры Jewels. При этом Халимон расположил свой гаджет таким образом, что коллегам-депутатам не было видно его “занятости”. Между тем, журналисты запечатлели момент на фотоаппарат.

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К слову, “слуги народа” уже неоднократно попадали в курьезные ситуации во время пленарных заседаний Верховной Рады.

Напомним, в Раде чуть не подрались нардепы Тищенко и Скорик. В Верховной Раде сегодня произошла потасовка. Причина конфликта – возмущения нардепа от ОПЗЖ Николая Скорика по поводу отклонения постановления о создании ВСК по трагическим событиям в Одессе.

 

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Теги: Халимон, Рада, курьез, игры
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Комментариев (6)
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Бигсэм    01.11.2019, 13:01
Оценка:  0
Бигсэм
Пашут ребятки, надрываются на государственной службе.
Lyonya-Space    01.11.2019, 12:47
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Этот ни чем не лучше того жеребца Ярёменко.
Woodbrother    01.11.2019, 12:30
Оценка:  +2
Woodbrother
О пенсионерах видать задумался долбанный слуга непонятного народа
ВосставшийИзБана    01.11.2019, 12:19
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Ну так "государство" - в смартфоне! За что боролись?! Ёпта! Все вместе сделали сами себя.
Noblesse_obliger    01.11.2019, 12:10
Оценка:  +1
Noblesse_obliger
Работнички мля,слуги урода,препизденской фракции!!!
ВосставшийИзБана    01.11.2019, 12:21
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ну так если у фигляра не было своей команды. Пришлось спешно набирать кого попало. А лохоторату лишь бы поржать. Это как раз тот случай, когда говорят: смешно дураку, что рот на боку.
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