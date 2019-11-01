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Скалецкая уволит всех советников: "Эта практика устарела"

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Глава Минздрава заявила о том, что аналитикой будут заниматься эксперты офиса реформ (группы по 3-5 человек).
Глава МОЗ Зоряна Скалецкая
Глава МОЗ Зоряна Скалецкая
Фейсбук

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сегодня, 1 ноября, планирует подписать приказ об увольнении всех советников. Об этом она рассказала в интервью ВВС.

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“Сегодня мы подпишем приказ и уволим всех советников, их больше не будет“, - отметила она.

Функции советников будут выполнять эксперты офиса реформ - группы по 3-5 человек. 

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Зоряна Скалецкая сделала такое заявление после того, как советник Ольга Голубовская распространила в Facebook информацию о том, что вакцина от дифтерии некачественная. Скалецкая отметила, что, к сожалению, не все представители МОЗ понимают, какое значение имеют их слова, и как их воспринимают в обществе. 

  • Кто советники в Минздраве?
  1. Профессор университета Богомольца Ольга Голубовская - ее обвиняли в давлении и лоббировании закупки определенных лекарств.
  2. Совладелец фармкомпании ИнтерХим Александр Чумак.
  3.  Дмитрий Раимов - отвечал за коммуникацию в министерстве.

Ранее Минздрав отчитался за 50 дней работы.

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Теги: Зоряна Скалецкая, советники, Минздрав
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Комментариев (1)
Woodbrother    01.11.2019, 12:32
Оценка:  0
Woodbrother
Увольняйте всех. Надо освободить место для незадействованных квартальных клоунов.
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