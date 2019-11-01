Скалецкая уволит всех советников: "Эта практика устарела"

Глава Минздрава заявила о том, что аналитикой будут заниматься эксперты офиса реформ (группы по 3-5 человек).

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сегодня, 1 ноября, планирует подписать приказ об увольнении всех советников. Об этом она рассказала в интервью ВВС.

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“Сегодня мы подпишем приказ и уволим всех советников, их больше не будет“, - отметила она.

Функции советников будут выполнять эксперты офиса реформ - группы по 3-5 человек.

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Зоряна Скалецкая сделала такое заявление после того, как советник Ольга Голубовская распространила в Facebook информацию о том, что вакцина от дифтерии некачественная. Скалецкая отметила, что, к сожалению, не все представители МОЗ понимают, какое значение имеют их слова, и как их воспринимают в обществе.

Кто советники в Минздраве?

Профессор университета Богомольца Ольга Голубовская - ее обвиняли в давлении и лоббировании закупки определенных лекарств. Совладелец фармкомпании ИнтерХим Александр Чумак. Дмитрий Раимов - отвечал за коммуникацию в министерстве.

Ранее Минздрав отчитался за 50 дней работы.

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