Скалецкая уволит всех советников: "Эта практика устарела"
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сегодня, 1 ноября, планирует подписать приказ об увольнении всех советников. Об этом она рассказала в интервью ВВС.
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“Сегодня мы подпишем приказ и уволим всех советников, их больше не будет“, - отметила она.
Функции советников будут выполнять эксперты офиса реформ - группы по 3-5 человек.
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Зоряна Скалецкая сделала такое заявление после того, как советник Ольга Голубовская распространила в Facebook информацию о том, что вакцина от дифтерии некачественная. Скалецкая отметила, что, к сожалению, не все представители МОЗ понимают, какое значение имеют их слова, и как их воспринимают в обществе.
- Кто советники в Минздраве?
- Профессор университета Богомольца Ольга Голубовская - ее обвиняли в давлении и лоббировании закупки определенных лекарств.
- Совладелец фармкомпании ИнтерХим Александр Чумак.
- Дмитрий Раимов - отвечал за коммуникацию в министерстве.
Ранее Минздрав отчитался за 50 дней работы.
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