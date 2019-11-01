Женщина бросила 40 котов и собаку в арендованной квартире

Животные месяцами выживали одни и продолжали плодиться. Теперь о них заботятся волонтеры и ищут им ответственных владельцев.

В Киеве хозяйка бросила в съемной однокомнатной квартире 40 котов и одну собаку. Об этом сообщает ТСН в пятницу, 1 ноября.

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Все свои природные нужды животные месяцами справляли на пол и продолжали плодить новых котят. Хозяйка квартиры, когда решила проверить состояние помещения, ужаснулась. Она обнаружила десятки голодных котов и котят и одного пса.

"Животных передали на передержку волонтерам, где их обследуют и подлечат. Теперь котики и йоркширский терьер будут ждать новых заботливых хозяев", - говорится в сюжете.

Напомним, что ранее на Закарпатье в лесу собака спасла жизнь хозяину. Хозяин собаки потерял сознание во время поисков грибов в лесу. Когда пес услышал других грибников, стал громко лаять.

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