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Женщина бросила 40 котов и собаку в арендованной квартире

Комментариев: 2
Животные месяцами выживали одни и продолжали плодиться. Теперь о них заботятся волонтеры и ищут им ответственных владельцев.

В Киеве хозяйка бросила в съемной однокомнатной квартире 40 котов и одну собаку. Об этом сообщает ТСН в пятницу, 1 ноября.

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Все свои природные нужды животные месяцами справляли на пол и продолжали плодить новых котят. Хозяйка квартиры, когда решила проверить состояние помещения, ужаснулась. Она обнаружила десятки голодных котов и котят и одного пса.

"Животных передали на передержку волонтерам, где их обследуют и подлечат. Теперь котики и йоркширский терьер будут ждать новых заботливых хозяев", - говорится в сюжете.

Напомним, что ранее на Закарпатье в лесу собака спасла жизнь хозяину. Хозяин собаки потерял сознание во время поисков грибов в лесу. Когда пес услышал других грибников, стал громко лаять.

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Теги: Киев, животные, коты, волонтеры
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Комментариев (2)
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Coюзник    01.11.2019, 12:45
Оценка:  0
Coюзник
Какая то странная статья ... любое животное должно есть и пить чтобы жить ... если животное не кормить месяц в закрытой квартире оно просто умрет ...
Колишній-східняк    01.11.2019, 12:38
Оценка:  0
Колишній-східняк
Представляю, какая там вонища. Основательный ремонт кому-то делать придётся.
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