Зеленский представил нового губернатора Тернопольской области

Область возглавил местный предприниматель и глава местной футбольной федерации.

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Президент Владимир Зеленский представил нового главу Тернопольской областной госадминистрации Игоря Сопеля, приказ о назначении которого появился вчера. Это произошло во время рабочего визита главы государства в Тернопольскую область, пишет Интерфакс-Украина.

После того, как президент вручил новоиспеченному губернатору его служебное удостоверение, Сопель отметил, что Тернопольская область является регионом с большим промышленным, аграрным и научным потенциалом.

Хочу заверить, что я открыт для всех порядочных людей, которые готовы работать честно и прозрачно, развивать экономику, инфраструктуру и социальную сферу, создавать рабочие места, - заявил новый глава Тернопольской ОГА.

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Для справки. На последних выборах в Верховную Раду Игорь Сопель баллотировался от “Слуги народа“ по 166 округу в Тернопольской области, но проиграл самовыдвиженцу Николаю Люшняку. Сопель является руководителем Хоростковского регионального структурного подразделения ООО “Агробизнес“, которое занимается производством хлебобулочной продукции. В 2010-2015 годах был депутатом горсовета Хоросткова (Тернопольская область). С 2017 года является главой местной федерации футбола.

Напомним, Зеленский назначил председателем Киевской ОГА Алексея Чернышева. Это уже второй губернатор Киевщины, назначенный за время президентства Зеленского.

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