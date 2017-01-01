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В супермаркете Киева обнаружили рыбу с токсином ботулизма

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Токсины обнаружили в вяленом толстолобике.
Магазин обязали временно приостановить реализацию рыбной продукции
Магазин обязали временно приостановить реализацию рыбной продукции
depositphotos.com

В Киеве в одном из супермаркетов обнаружили токсин ботулизма в вяленой рыбе.

Об этом сообщили в Госпотребслужбе.

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После заболевания ботулизмом жителя Киева, который покупал рыбу в супермаркете на ул.Полковника Потехина, 2, специалисты взяли в магазине образцы пищевых продуктов.

“По результатам лабораторных исследований… обнаружено ботулинистические токсины в образце проб “Толстолобик вяленый потрошенный, 1 сорта“, — говорится в сообщении.

Ведомство обязало управляющего магазином временно приостановить реализацию указанной рыбной продукции и устранить обнаруженные нарушения.

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Как сообщалось 29 января, в Ивано-Франковской области мужчина заболел ботулизмом из-за домашнего паштета.

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Теги: ботулизм, инфекция, отравление, Киев, супермаркет
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