"Перепутал пакеты": Лесник дал следователю НАБУ не ту взятку

Курьезный случай произошел с начальником одного из лесхозов Харьковской области, что, впрочем, не спасло его от задержания.

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Председатель Гутянского лесхоза в Харьковской области Виктор Сыса перепутал пакеты с деньгами, когда пытался подкупить детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник, пишет “ГОРДОН“.

Лесник, который был приглашен президентом после визита в Харьков, как раз вчера предлагал детективу НАБУ $100 тыс. Почему-то принес $110 тыс. Даже не знаем, почему. Затем, когда детектив под запись набрал его и сказал, а чего 110? “Да я перепутал пакеты...“ Такой интересный персонаж, – рассказал Сытник.

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По информации НАБУ, рассеянный лесник-коррупционер был задержан 30 октября за попытку передать взятку в размере $100 тыс. старшему следователю НАБУ в Харьковской области. Деньги следователю предложили за закрытие дела, которое связано с незаконным отчуждением неучтенного имущества и продажей лесоматериалов по сниженным ценам подконтрольным директору предприятиям.

Напомним, 17 июля в ходе поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский осмотрел участки незаконной вырубки леса и разработки песчаного карьера под Харьковом. Зеленскому рассказали, что незаконные вырубки леса в области контролирует директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса. Тогда президент позвонил Сысе и пригласил его на встречу.

Напомним, НАБУ показало схему хищений нардепа Дубневича. Следствие обвиняет парламентария в присвоении 93 млн. грн. при закупках для “Укрзализныци“.

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