Киву снова поймали на странном занятии в Раде
"Вот кто точно не обижается" - подписал видео фотокорреспондент.
Народного депутата от партии Оппозиционная платформа за жизнь Илью Киву снова “поймали“ за странным занятием. Соответствующее видео опубликовал фотокорреспондент Ян Доброносов.
Вот кто точное не обижается - подписал видео Доброносов
На видеозаписи видно, чем занимается нардеп в сессионном зале. Он ерзает на стуле и смотрит в смартфон. После Кива показал язык, заметив журналиста.
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Напомним, в Раде чуть не подрались нардепы Тищенко и Скорик.
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