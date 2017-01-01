Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киву снова поймали на странном занятии в Раде

Комментариев: 0
"Вот кто точно не обижается" - подписал видео фотокорреспондент.
Кива заметив журналиста, показал язык
Кива заметив журналиста, показал язык
Скриншот видео

Народного депутата от партии Оппозиционная платформа за жизнь Илью Киву снова “поймали“ за странным занятием. Соответствующее видео опубликовал фотокорреспондент Ян Доброносов.

Вот кто точное не обижается - подписал видео Доброносов

 

На видеозаписи видно, чем занимается нардеп в сессионном зале. Он ерзает на стуле и смотрит в смартфон. После Кива показал язык, заметив журналиста. 

Читай также: Нардепа поймали на переписке с проституткой: Говорит, что специально

Напомним, в Раде чуть не подрались нардепы Тищенко и Скорик.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Илья Кива, Рада, конфуз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь