Киву снова поймали на странном занятии в Раде

"Вот кто точно не обижается" - подписал видео фотокорреспондент.

Народного депутата от партии Оппозиционная платформа за жизнь Илью Киву снова “поймали“ за странным занятием. Соответствующее видео опубликовал фотокорреспондент Ян Доброносов.

Вот кто точное не обижается - подписал видео Доброносов

На видеозаписи видно, чем занимается нардеп в сессионном зале. Он ерзает на стуле и смотрит в смартфон. После Кива показал язык, заметив журналиста.

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Напомним, в Раде чуть не подрались нардепы Тищенко и Скорик.

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