Штаб ООС пообещал показать журналистам зону разведения в Золотом.

2 октября журналистам покажут зону разведения в Золотом. Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

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Завтра, 2 ноября 2019 года, в 10:00 состоится пресс-тур на участок разведения сил и средств №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области, - сообщили в пресс-службе ООС.

Между тем, в штабе ООС акцентировали, что зона является опасной, поэтому журналистам и членам съемочных групп обяхательно взять с собой средства защиты. Обязательно защитить себя шлемом и бронежилетом. В противном случае журналистов к пресс-туру не подпустят.

Напомним, боевики подорвались на собственной мине и обвинили ВСУ. Появилась карта происшествия. Террористы решили замаскировать свое неосторожное поведение с оружием и боеприпасами на обстрел ВСУ.

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