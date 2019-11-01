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Беременная Скороход расплакалась в ВР: Что о ней известно

Комментариев: 2
Народный депутат беременна. Она вчера расплакалась в зале ВР из-за того, что депутаты не поддержали ее правки.
Анна Скороход ждет ребенка
Анна Скороход ждет ребенка
Страна

Вчера, 31 октября, во время рассмотрения правок к законопроекту о разделении ГТС и Нафтогаза расплакалась беременная Анна Скороход. Представитель Слуги народа расплакалась из-за того, что ее правки были отвергнуты коллегами. Об этом пишет Страна.

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Анне Скороход 29 лет, она была избрана по 93 мажоритарному округу в Мироновке Киевской области. Ранее представителем данного округа был Александр Онищенко.

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“В анкете Скороход говорится, что она работала замглавы ООО “Строительный комбинат “Прогресс“, проживает в Борисполе. В ее предвыборной программе были пункты, связанные с добычей газа: “Буду отстаивать увеличение добычи отечественного газа и развитие “зеленой“ энергетики для уменьшения стоимости коммунальных услуг““ – говорится в сообщении.

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Скрин

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По данным журналиста Андрея Лаврика, гражданским мужем Скороход является Алексей Алякин, который является бизнес-партнером предпринимателя Павла Фукса. 

Напомним, НАБУ показало схему хищений нардепа Дубневича. Следствие обвиняет парламентария в присвоении 93 млн. грн. при закупках для “Укрзализныци“.

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Теги: Анна Скороход, анбалдинг
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Комментариев (2)
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Graddfeydd    01.11.2019, 13:39
Оценка:  +2
Graddfeydd
Гормоны играют. Она ей нужна, та Рада? Занималась бы собой лучше - дитё здоровее будет.
Л_о_л_а    01.11.2019, 13:31
Оценка:  0
Л_о_л_а
Понятное дело, не за народ печется.
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