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Под Тернополем задержали две партии фальсификата водки на 25 млн грн

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Грузовики перевозили 25 тысяч бутылок контрафактной водки.
Две фуры везли 25 тысяч бутылок контрафактной водки
Две фуры везли 25 тысяч бутылок контрафактной водки
dpsu.gov.ua

Перед приездом президента Украины Владимира Зеленского в Тернопольскую область сотрудники СБУ задержали две крупные партии контрафактной водки на сумму около 2,5 млн грн.

Об этом сообщил временный и. о. начальника СБУ Ярослав Бондарчук во время рабочего совещания Тернопольской ОГА с участием президента Украины, которое транслировал телеканал "112 Украина".

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"Сотрудниками СБУ сегодня ночью остановлено при содействии патрульной полиции два крупных автомобиля, которые перевозили 25 тыс. бутылок контрафактной водки с нарушением акцизов на общую сумму около 2.5 млн грн. Кроме этого, сегодня ночью мы еще накрыли МАN, где находилось 10 тонн спирта", - сказал Бондарчук.

Как сообщалось 8 августа, под Киевом массово производили фальсификат табака для кальяна.

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Теги: контрафакт, алкоголь, водка, акциз, ГФС
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