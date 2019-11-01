В подаче Украиной новой заявки о ПДЧ в НАТО нет смысла – Столтенберг

Глава Альянса указывает на необходимость решения практических задач, а формальная сторона вопроса в данный момент неважна.

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Украине нет смысла подавать новую заявку о Плане действий по членству в НАТО, потому что у нее есть другие инструменты для сотрудничества с Альянсом. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет “Европейская правда“.

Единственное, что важно, и на чем Украина должна концентрироваться сейчас – это реформы. Это модернизация вашей обороны, борьба с коррупцией, улучшение системы правосудия – все это призвано облегчить жизнь людей, - сказал он.

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На вопрос о том, есть ли необходимость Украине подавать новую заявку вместо представленной на Бухарестском саммите в 2008 году и повредит ли это процессу, генсек сказал:

Нет, но зачем? Нет сомнений, что Украина стремится к членству, но сейчас ни вопрос вашего вступления в НАТО, ни вопрос ПДЧ не стоит в фокусе внимания, - отметил генсек.

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В то же время Столтенберг подтвердил, что ПДЧ действительно является обязательной частью процесса получения членства.

Однако я считаю, что сейчас надо фокусироваться не так на этих формальностях, как на реальности. А реальность состоит в том, что усиление институтов безопасности в соответствии со стандартами НАТО, повышение совместимости Украинских вооруженных сил, то есть их способности действовать вместе с силами НАТО – это суть того процесса, когда государство идет к членству. А называется ли это “ПДЧ“, или оформлено в виде других форматов и программ – это уже не так важно, - сказал он.

Напомним, руководство Украины не будет подавать заявку на ПДЧ, поскольку считает действующей поданную на Бухарестском саммите в 2008 году. В то же время экс-президент Петр Порошенко несколько раз заявлял, что Украина должна обновить заявку на ПДЧ.

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