Эксперт объяснил происхождение плюса в формуле "Роттердам+"

Включение в формулу “Роттердам+“ расходов на транспортировку является обоснованным. Об этом заявил екс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех в эфире телеканала “NewsOne“, пишут Украинские Новости.

“Транспортировка из портов Нидерландов приложением к индикативной цене к портам Одессы, да, является обоснованной. Почему? Потому что индикативная цена в Амстердаме, Роттердаме в том числе состоит из закупки угля как такового и транспортировки к этим портам. Из Колумбии, ЮАР или откуда еще. И ее нельзя выделить каким-то образом. Она перестанет быть индикативной... Если бы мы оценивали определенную эффективность того или иного контракта прямого, с Колумбией или с Соединенными Штатами, то можно было бы считать отдельно цену угля и фрахта морского и переработку груза в Одессе. А исходя из того, что это индикативная цена рынка, и, кстати, он является самым большим в атлантическом регионе, показательным и по объемам ликвидности, и по цене, то это была обоснованная с точки зрения использования в прогнозируемой в дальнейшем цене на оптовом рынке“, - пояснил Чех.

Напомним, ранее эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), проводившего официальную экспертизу формулы “Роттердам+“ по предписанию Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2018 году, пришли к выводу об экономической обоснованности постановления НКРЕКУ №289, более известной как “формула Роттердам+“. Об этом говорится в отчете КНИИСЭ, фотокопию которого обнародовал известный юрист и блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook.