В Киеве начался суд над Дубневичем: прямая трансляция

Суд решает судьбу Дубневича.

Высший антикоррупционный суд Украины избирает меру пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу. Об этом сообщает РБК-Украина.

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По информации издания, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просят взять нардепа Дубневича под стражу с вероятностью внесения залога в размере 93 млн гривен.

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К слову, сумма залога не случайна. Дубневича подозревают в хищении госсредств в размере 93 млн гривен.

Суд продолжается, издание 24 канал ведет прямую трансляцию из зала заседаний

Напомним, Дубневич несколько раз показал кукиш с трибуны Рады. Депутат Ярослав Дубневич (депутатская группа За будущее) несколько раз показал кукиш во время своего выступления с трибуны парламента.

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