Суд Гааги отказал в отводе судьи в деле о скифском золоте

Судья, которого подозревают в симпатиях к России, продолжит рассматривать российско-украинский спор.

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Апелляционный суд Гааги отказал в отводе судьи, рассматривающего дело о скифском золоте, как того требовала Украина. Об этом сообщает “Европейская правда“ со ссылкой на соответствующее решение суда.

На основании поданных документов и рассмотрения дела на слушании суд считает, что не сложилось никаких обстоятельств, которые бы убедительно свидетельствовали о наличии предвзятости, - говорится в решении суда.

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Министерство юстиции Украины настаивало на отводе судьи, поскольку существуют основания полагать, что данный судья может быть предвзят при рассмотрении дела о скифском золоте.

По информации Минюста, судья Апелляционного суда Амстердама, рассматривающий сегодня российско-украинскую тяжбу о скифском золоте, ранее в течение нескольких лет представлял интересы российской компании “Промнефтьстрой“ в деле против ОАО “НК “ЮКОС“. Иными словами судья фактически защищал интересы руководства Российской Федерации в борьбе с оппозиционным олигархом Михаилом Ходорковским. Причем тогда данный судья тесно сотрудничал с тем же адвокатами, которые сегодня представляют интересы крымских музеев по делу “скифского золота“.

Напомним, Украина имеет высокие шансы выиграть “делo о скифском золоте“, рассматриваемое в апелляционном суде Амстердама. Так считает министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

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