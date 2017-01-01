Мошенник выдавал себя за друга Зеленского и требовал взятку

Мужчина утверждал, что обеспечит руководящую должность на госпредприятии, если ему заплатят $50 тысяч.

Силовики задержали мошенника, который выдавал себя за друга Зеленского РБК-Украина

Правоохранители задержали мужчину, который представлялся другом президента Владимира Зеленского, спикера Дмитрия Разумкова, главы офиса президента Андрея Богдана, его первого зама Сергея Трофимова и министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры в пятницу, 1 ноября.

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Злоумышленника задержали после того, как он предложил обеспечить назначение на руководящую должность заместителя одного из государственных предприятий в сфере образования. Свои услуги он оценил в 28 тыс. гривен и 50 тыс. долларов.

18 октября деньги в гривнах ему перечислили на банковский счет, а 31 октября после получения второй части денежных средств в размере 50 тысяч долларов подозреваемый был задержан на месте совершения преступления.

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Ему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенничество), ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины (подстрекательство к даче взятки).

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, под Запорожьем задержали черных риелторов, пытавших людей. Задокументировано 9 фактов незаконного завладения имуществом граждан.

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