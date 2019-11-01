Украинцы продолжают мерзнуть без отопления: названы регионы
В Киеве к отоплению подключено 99,0% объектов социальной сферы и 83,3% жилого фонда. Хотя на сегодняшний день план должен быть выполнен на все 100%.
Не смотря на то, что к концу октября по всей Украине должны были включить отопление, по состоянию на утро 1 ноября план осуществили на 82,2% в социальных объектах и на 77,8% в жилых домах, говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий.
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Согласно ему, Закарпатская и Ивано-Франковская область уже полностью завершили подключение к отоплению социальных объектов и жилого фонда.
Также полностью подключены к отоплению социальные объекты в Винницкой и Житомирской областях.
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Менее 50% объектов соцсферы подключено в Черновицкой (42,3%) и Херсонской (12,9%) областях. Также Херсонская область еще не начала подключение отопления жилых домов. Менее 50% жилого фонда подключено к отоплению в Одесской (12,8%) и Николаевской (24,4%) областях.
В Киеве к отоплению подключено 99,0% объектов социальной сферы и 83,3% жилого фонда.
Ранее сообщалось о том, что отопительный сезон начался во всей стране.
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Сегодня слышал сам прораба:
-Нам главное воду подать,а заваришь потом.