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Украинцы продолжают мерзнуть без отопления: названы регионы

Комментариев: 5
В Киеве к отоплению подключено 99,0% объектов социальной сферы и 83,3% жилого фонда. Хотя на сегодняшний день план должен быть выполнен на все 100%.
До конца октября тепло должны были дать всем
До конца октября тепло должны были дать всем
Корреспондент.net
Не смотря на то, что к концу октября по всей Украине должны были включить отопление, по состоянию на утро 1 ноября план осуществили на 82,2% в социальных объектах и на 77,8% в жилых домах, говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий.

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Согласно ему, Закарпатская и Ивано-Франковская область уже полностью завершили подключение к отоплению социальных объектов и жилого фонда.

Также полностью подключены к отоплению социальные объекты в Винницкой и Житомирской областях.

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Менее 50% объектов соцсферы подключено в Черновицкой (42,3%) и Херсонской (12,9%) областях. Также Херсонская область еще не начала подключение отопления жилых домов. Менее 50% жилого фонда подключено к отоплению в Одесской (12,8%) и Николаевской (24,4%) областях.

В Киеве к отоплению подключено 99,0% объектов социальной сферы и 83,3% жилого фонда.

Ранее сообщалось о том, что отопительный сезон начался во всей стране

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Теги: Киев, газ, зима, отопление, отопительный сезон, морозы
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Комментариев (5)
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Peyot    01.11.2019, 16:07
Оценка:  0
Peyot
у меня не топят и я рад! меньше топят - меньше платим! нахер мне отопление а потом с открытыми окнами сидеть? еще недельку можно не топить а потом уже наверно включилбы!
T-REX2    01.11.2019, 15:35
Оценка:  0
T-REX2
На Закревского еще теплотрассу варят
Сегодня слышал сам прораба:
-Нам главное воду подать,а заваришь потом.
colavova    01.11.2019, 16:01
Оценка:  -1
colavova
отрубать руки (Зе)
Peyot    01.11.2019, 16:07
Оценка:  0
Peyot
пока он только патриотов рубит а корупционерам член сосет!
xapi3mat    01.11.2019, 15:26
Оценка:  +2
xapi3mat
тоже мне - мерзнуть! зимы еще не было!
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