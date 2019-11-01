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Россия не показывает готовности уйти с Донбасса – Столтенберг

Комментариев: 1
Но это не повод прекращать поиски политического решения вопроса.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Фейсбук НАТО

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Россия продолжает держать свои войска в Донбассе, поддерживает сепаратистов и не демонстрирует готовности оставить украинскую территорию. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью “Европейской правде“.

На Донбассе до сих пор есть русские силы, Россия управляет войсками, оказывает поддержку сепаратистам. И эта ситуация затянулась слишком надолго. Сейчас мы видим не так много готовности с российской стороны. Но это не уменьшает важность того, чтобы продолжать оказывать давление для достижения политического решения, - сказал Столтенберг.

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Он также заявил, что в НАТО видят четкое стремление президента Владимира Зеленского восстановить усилия по поиску мирного политического решения.

Здесь нет гарантии успеха и не существует ни одного простого решения. Однако нет альтернативы тому, чтобы продолжать работать над мирным решением. Поэтому я приветствую новые инициативы и предложения президента Зеленского. Также я очень приветствую его усилия восстановить Нормандский формат и проверить, способен ли он помочь в этих усилиях, - сказал генсек.

Напомним, 29 октября начался процесс разведения сил и средств в Золотом, несмотря на продолжающиеся обстрелы. Ранее украинская сторона говорила о невозможности разведения, пока на участке не наступит тишина.

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Теги: Столтенберг, НАТО, Донбасс, Россия, Зеленский
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Комментариев (1)
VVTF2wtf_uebok    01.11.2019, 14:21
Оценка:  0
VVTF2wtf_uebok
За то она вам куй с огромной залупой показывает, а вы всё у е б к и рассмотреть не можете, бараньё, что вы, что ваши подданные каклы
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