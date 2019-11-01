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Разведение сил в Петровском отлаживается из-за обстрелов, - Загороднюк

Комментариев: 1
Министр обороны заявил, что разведение в Петровском отложили.
Разведение в Петровском отложили
Разведение в Петровском отложили
Фейсбук Андрея Загороднюка

Украинская сторона планирует пересмотреть дату разведения сил в Петровском из-за обстрелов. 

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Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк на брифинге в Киеве, передает Громадське.

По словам Загороднюка, разведение сил запланировано на 4 ноября. Между тем, 30 октября в районе Петровского зафиксированы обстрелы. Министр акцентировал, что для разведения должно пройти 7 дней тишины после обстрелов.

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Поэтому украинская сторона будет принимать решение об отложении разведения сил из-за обстрелов.

Напомним, боевики подорвались на собственной мине и обвинили ВСУ. Террористы решили замаскировать свое неосторожное поведение с оружием и боеприпасами на обстрел ВСУ.

 

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Теги: боевики, разведение сил, Петровское, обстрелы, Загороднюк
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Комментариев (1)
SEMPENTY    01.11.2019, 14:32
Оценка:  0
SEMPENTY
Не отлаживается, а откладывается-дебилы...
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