Разведение сил в Петровском отлаживается из-за обстрелов, - Загороднюк
Украинская сторона планирует пересмотреть дату разведения сил в Петровском из-за обстрелов.
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Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк на брифинге в Киеве, передает Громадське.
По словам Загороднюка, разведение сил запланировано на 4 ноября. Между тем, 30 октября в районе Петровского зафиксированы обстрелы. Министр акцентировал, что для разведения должно пройти 7 дней тишины после обстрелов.
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Поэтому украинская сторона будет принимать решение об отложении разведения сил из-за обстрелов.
Напомним, боевики подорвались на собственной мине и обвинили ВСУ. Террористы решили замаскировать свое неосторожное поведение с оружием и боеприпасами на обстрел ВСУ.
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