Украина попросила НАТО предоставить ей новый особый статус

Украина хочет более тесного формата отношений, чем есть сейчас.

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Украина обратилась в НАТО с просьбой предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, пишет Интерфакс-Украина.

Во время визита (делегации НАТО в Киев – ред.) Украина обратилась к Североатлантическому альянсу с просьбой перейти на новый уровень сотрудничества и предоставить Украине статус участника партнерства расширенных возможностей, - сказал Кулеба на брифинге в Киеве в пятницу.

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Он отметил, что в рамках такого партнерства Украина может получить приоритетный допуск к сертификации мероприятий, которые происходят по линии НАТО-Украина. Также программа предусматривает: расширенное сотрудничество в сфере разведки; предоставление возможности представителям странам-партнерам получать должности в штаб-квартире НАТО или в структурах НАТО.

Вице-премьер подчеркнул, что программа расширенных возможностей не является заменой плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).

Мы очень надеемся, что альянс примет позитивное решение относительно нашей инициативы, - добавил Кулеба.

Напомним, генсек НАТО Столтенберг считает, что в подаче Украиной новой заявки о ПДЧ в НАТО нет смысла. Глава Альянса указывает на необходимость решения практических задач, а формальная сторона вопроса в данный момент неважна.

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