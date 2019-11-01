“Где дороги?”: Зеленский отчитал чиновников в Тернополе

Зеленского не устроило состояние дорог.

Президент Украины Владимир Зеленский устроил настоящий разнос чиновникам в Тернополе во время своего визита в область.

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Об этом пишет Обозреватель.

Что у вас с дорогами? Где они? Сколько вы построили километров дорог за последние годы?, - спросил Зеленский чиновников Тернополе во время рабочего совещания.

В ответ Зеленский услышал, что на протяжении 2018-2019 годов в Тернопольской области не строили новых трасс, но отремонтировали 150 км дорог.

За 2 года - 150 км дорог. Мы здесь построили 130 км дороги в Мариуполь за 3 месяца, - возмутился президент.

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Также в сети появилось видео разговора Зеленского с тернопольскими властями.

Напомним, Зеленский представил нового губернатора Тернопольской области. Область возглавил местный предприниматель и глава местной футбольной федерации.

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