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“Где дороги?”: Зеленский отчитал чиновников в Тернополе

Комментариев: 15
Зеленского не устроило состояние дорог.
Зеленский устроил разнос тернопольским чиновникам
Зеленский устроил разнос тернопольским чиновникам
скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский устроил настоящий разнос чиновникам в Тернополе во время своего визита в область. 

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Об этом пишет Обозреватель.

Что у вас с дорогами? Где они? Сколько вы построили километров дорог за последние годы?, - спросил Зеленский чиновников Тернополе во время рабочего совещания.

В ответ Зеленский услышал, что на протяжении 2018-2019 годов в Тернопольской области не строили новых трасс, но отремонтировали 150 км дорог.

За 2 года - 150 км дорог. Мы здесь построили 130 км дороги в Мариуполь за 3 месяца, - возмутился президент.

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Также в сети появилось видео разговора Зеленского с тернопольскими властями.

Напомним, Зеленский представил нового губернатора Тернопольской области. Область возглавил местный предприниматель и глава местной футбольной федерации.

 

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Теги: Зеленский, Тернополь дороги, разнос, чиновники
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Комментариев (15)
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Woodbrother    01.11.2019, 15:33
Оценка:  0
Woodbrother
Кто нибудь подскажите этому квартальному клоуну, что дороги строятся не языком.
colavova    01.11.2019, 15:51
Оценка:  0
colavova
где деньги Зе ?
T-REX2    01.11.2019, 15:30
Оценка:  -4
T-REX2
Порохоотсосы-идите нaxyй семимильными шагами,5 лет Пэдорошенка мы уже видели
colavova    01.11.2019, 15:53
Оценка:  0
colavova
а Зе полгода не видно))
asfd0    01.11.2019, 15:28
Оценка:  -2
asfd0
Вижу тут все порохоботы слились в едином экстазе )))))))))))
ВосставшийИзБана    01.11.2019, 15:19
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Вообще мне непонятна эта ситуация. Это же артикль со своей командой обещали зеркальные дороги, а не тернопольчане. Или он думал, что если он приедет и нахамит, то дороги сами собой появятся?
LERMI_    01.11.2019, 15:23
Оценка:  0
LERMI_
воно не думає, воно каже те шо йому в мікрофон говорять
.
LERMI_    01.11.2019, 15:11
Оценка:  -1
LERMI_
де дороги? де дороги? в ноздрях у тебе разом із твоєю преЗЕкоМандою!
LERMI_    01.11.2019, 15:23
Оценка:  0
LERMI_
воно не думає, воно каже те шо йому в мікрофон говорять
ВосставшийИзБана    01.11.2019, 15:11
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Похоже, что сегодня на Московии таки крутят наперстки с чебурнетом. И ольгинских что-то не видать.
гуляка_редкий    01.11.2019, 15:03
Оценка:  -2
гуляка_редкий
а оно уже премьер?
ВосставшийИзБана    01.11.2019, 15:02
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А что он еще умеет делать, кроме как хамитm и разнос устраивать? Ну, uнтимные отношения с клавишными инструментами я в расчёт не беру.
гуляка_редкий    01.11.2019, 15:04
Оценка:  -1
гуляка_редкий
к весне будет бомжей в израиле смешить
kapablankas    01.11.2019, 15:11
Оценка:  -2
kapablankas
оно президент
а ты чмо с бм
его знают
а ты никто

ха ха
ВосставшийИзБана    01.11.2019, 15:12
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
оно - артикль и фигляр. Если на шута надеть корону он королем не станет.
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