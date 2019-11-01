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В Одессе вместо Жукова будет памятная доска погибшим на Донбассе

Комментариев: 4
Мэр Одессы Труханов и некоторые нардепы от “Слуги народа“ осудили действия патриотов, демонтировавших барельеф.
В Одессе вместо Жукова будет памятная доска погибшим на Донбассе
© radiosvoboda.org
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  • Активисты вернули военным демонтированный барельеф
В Одессе вместо Жукова будет памятная доска погибшим на Донбассе
Активисты вернули военным демонтированный барельеф
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Вместо барельефа советского маршала Георгия Жукова, демонтированного 31 октября активистами патриотических организаций, на стене областного центра комплектования и социальной поддержки (облвоенкомата) появится памятная доска воинам, павшим на востоке Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-офицера военокмата Анастасию Ильияш сообщает “Радио Свобода“.

“На этом месте до 6 декабря (день Вооруженных сил Украины, — ред.) планируется установить мемориальную доску в честь погибших военнослужащих, жителей Одесской области. Таких у нас больше 100 человек“, — отметила она.

Проект доски уже есть, сейчас его согласовывают, добавила пресс-офицер.

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По ее словам, на демонтаже барельефа настаивала областная государственная администрация: изображения Жукова, министра обороны СССР и члена президиума ЦК КПСС, подпадают под действие декоммунизационного законодательства. Ранее ОГА требовала убрать его в 2016 и 2017 годах. Однако военные считают, что памятный знак должны были убрать местные власти.

31 октября это сделали активисты патриотических организаций. Активисты вернули военным демонтированный барельеф советского маршала Георгия Жукова. Его планировали передать в Военный исторический музей, но говорят, что там отказались его принимать. В музее говорят, что не получали соответствующих документов для постановки на баланс.

Мэр Одессы Геннадий Труханов и нардепы от “Слуги народа“ Артем Дмитрук и Алексей Леонов осудили действия патриотов.

Как сообщалось, 2 июня группа активистов, пикетировавших съезд партии Доверяй делам в Харькове, устроили “коридор позора“ для участников съезда, а также снесли бюст маршалу ССР Георгию Жукову. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что памятник будет восстановлен.Национальная полиция открыла уголовное производство из-за сноса памятника Жукову.

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Теги: СССР, Жуков, декоммунизация, Одесса
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Комментариев (4)
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Антибес    01.11.2019, 15:26
Оценка:  -1
Антибес
Такие"доски"нужно устанавливать лишь с разрешения БОЛЬШИНСТВА,а не по-прихоти кучки обдолбано-контуженых наёмников-недобитков,называющих себя патриотами.
Woodbrother    01.11.2019, 15:37
Оценка:  0
Woodbrother
Когда лепили на здание доску кровавого палача жукова, никто ни у кого ничего не спросил. В Украине не принято хранин память про убийц. Мы ведь не российский ГУЛАГ
ВасяизИваново    01.11.2019, 15:09
Оценка:  +1
ВасяизИваново
Вот это свобода, вот это дэмократия! Хух, аж дух прихватило. А что у нас? попробуйка снеси памятник, ну или там барельефную доску, эх жизнь!
Woodbrother    01.11.2019, 15:38
Оценка:  0
Woodbrother
У вас на россии памятники сносятся легко. Вспомните народный мемориал Немцова .
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