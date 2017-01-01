В Минздраве рассказали, в каких областях наибольшая угроза дифтерии

Низкий общий уровень вакцинации населения в отдельных областях создает там угрозу появления дифтерии.

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Сегодня в Украине против дифтерии вакцинированы только 39% детей в возрасте до года и 60-70% детей более старших возрастов. Среди взрослого населения уровень вакцинирования составляет 52%. Об этом сегодня на брифинге рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, пишет Лига.Новости.

Самый высокий уровень вакцинации сегодня в Кировоградской и Николаевской областях, а также в городе Киеве. В Запорожской области провакцинировано более 80% взрослых.

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Хуже всего (менее 50%) младенцы вакцинированы в Закарпатской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Среди взрослых меньше (только 40%) вакцинацию прошли жители Закарпатской, Луганской, Одесской, Харьковской и Черниговской областей.

Скалецая подчеркнула, что инфекция распространяется воздушно-капельным путем, поэтому заразиться ею очень легко. Вакцинация – основной способ предотвратить заболевание. По словам министра, во всех областях вакцины достаточно, нужно просто обратиться к своему семейному врачу.

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Гендиректор центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита сообщил, что с начала года диагноз дифтерия подтвержден уже у 21 человека, из них 19 случаев зарегистрировано в октябре. Для сравнения, за предыдущие восемь лет с 2010 по 2018 годы в Украине было зарегистрировано всего 56 случаев дифтерии. Летальных случаев за последние годы по этому диагнозу не было.

Напомним, все украинцы, которые подписали декларацию с семейным врачом, имеют право на бесплатную вакцинацию против дифтерии. Эта прививка входит в пакет услуг, которые государство гарантирует на первичном уровне.

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