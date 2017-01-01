Радуцкий подтвердил факт переписки с Джокером

Радуцкий подтвердил факт переписки, однако опроверг существование "денег в конвертах".

Нардеп ВР от партии Слуга народа Михаил Радуцкий подтвердил факт существования переписки о зарплатах народных депутатов, которая появилась в телеграмм-канале Джокер. Об этом сообщает Радио Свобода.

Информацию о якобы деньгах в конвертах для нардепов Радуцкий опроверг.

Не получают депутаты Слуги народа никаких денег в конвертах. Точка, - подчеркнул он

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“Я вижу в нашей фракции людей, особенно в Киеве, которые снимают квартиру, и действительно я волнуюсь ... у Зеленского - у него нет тех денег. Если действительно будут какие-то доноры, как были в прошлом правительстве ... Мы же знаем, что были деньги от USAID, какие фонды создавались“, - высказался депутат.

В переписке Радуцкий размышлял, что “белой“ зарплаты в размере четыре тысячи долларов (это около 100 000 гривен) для депутатов было бы достаточно.

Я эти разговоры (о повышении зарплат для депутатов - ред) вел тогда, когда не был депутатом, - сказал он

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По словам Михаила Радуцкого, ему начали поступать сообщения с номера, который был записан в его телефоне как “хз“. Он объясняет: подумал, что, очевидно, это какой-то знакомый, и начал поддерживать переписку.

Фрагмент переписки с пранкером Джокер РадиоСвобода

Радуцкий: У меня этот номер где-то был в памяти. Подписанный “хз“.

Журналист: То есть вы обсуждали зарплату депутатов с незнакомым человеком?

Радуцкий: Не я обсуждал, уважаемая ... Где вы видели, что это я обсуждал? Все вопросы о зарплате идут не от меня. Но я не отказываюсь, такой разговор действительно был.

Журналист: Когда вы с ним переписывались, вы знали, кто это?

Радуцкий: У меня в памяти был этот телефон. Я не знал, кто это. Вы видите, как он у меня обозначен?

Журналист: И с этим “хз“ вы вели переписку?

Радуцкий: Да. Но он со мной вел.

Журналист: А вы отвечали?

Радуцкий: Да.

Журналист: И вы не знали, кто это?

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Радуцкий: Смотрите, телефон у меня был в памяти. В этой стране меня знает очень много людей. Я не могу не ответить человеку. Поэтому если у меня в памяти есть телефон ...

Журналист: Вы поддерживаете разговор?

Радуцкий: Да. Вы правильно все сказали.

Журналист: Еще раз: вам написал человек, который когда-то, возможно, с вами общался, у вас этот номер был в памяти, подписанный “хз“, этот человек вам написал ...

Радуцкий: Я решил, что это, возможно, мой товарищ, может, знакомый. Понимая, что идет атака на фракцию, мне даже стало интересно. Он пишет: “идем кофе пить“. Ну как человеку сказать “не пойдем“. Пойдем!

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