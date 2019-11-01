Три фракции требуют отставки Яременко

Его обвиняют не только в дискредитации морального облика депутата, но и в угрозах журналистам.

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Три оппозиционные фракции потребовали отстранения нардепа Богдана Яременко с поста главы комитета внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Отставки депутата, которого поймали за перепиской с проституткой во время сессионной работы, потребовал с трибуны Верховной Рады представитель фракции “Голос“ Сергей Рахманин, пишет LB.ua.

От имени трёх фракций - “Голос“, “Европейская солидарность“ и “Батькивщина“ - заявляю: мы считаем, что авторитету парламента как высшего законодательного и коллегиального органа, нанесен существенный ущерб. Поведение нашего коллеги Богдана Яременко, в частности его вчерашнее выступление, которое, по нашему взгляду, носило элементы обвинений в адрес всего законодательного органа и угрозы журналистам, является неприемлемым и недопустимым, - заявил он.

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Рахманин подчеркнул, что “общая позиция трех фракций заключается в необходимости поставить перед Верховной Радой вопрос о целесообразности пребывания Яременко на должности главы такого важного комитета, как комитет по вопросам международных связей.

Мы считаем, что депутатский корпус и руководство Верховной Рады должным образом оценят поведение нашего коллеги и сделают необходимые выводы, - сказал Рахманин.

Напомним, 30 октября журналисты опубликовали фотографии из сессионного зала парламента, на которых видно, что депутат Яременко (женатый мужчина, у которого есть двое детей) в онлайн-сети знакомств обсуждает условия встречи с проституткой. В тот же день появилось фото, как Яременко рассматривал анкеты девушек в социальной сети для знакомств.

Яременко сначала заявил, что специально спровоцировал журналистов, а переписка была постановкой. Потом он извинился перед женой, детьми и президентом. Ну а потом Яременко решил публично обвинить журналистов во вмешательстве в его личную жизнь и пригрозил им уголовной ответственностью.

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