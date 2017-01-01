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Под Киевом пьяный водитель сбил беременную: Ребенка спасли кесаревым сечением

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33-летний нарушитель пытался убежать с места происшествия.
Под Киевом пьяный водитель сбил беременную: Ребенка спасли кесаревым сечением
© kv.npu.gov.ua
Фото 1/3
  • Случайные прохожие задержали виновника ДТП
  • Случайные прохожие задержали виновника ДТП
  • Случайные прохожие задержали виновника ДТП
Под Киевом пьяный водитель сбил беременную: Ребенка спасли кесаревым сечением
Случайные прохожие задержали виновника ДТП
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В селе Погребы Броварского района Киевской области пьяный водитель BMW наехал на беременную местную жительницу и пытался скрыться с места ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киевской области.

"Водитель в нетрезвом наехал на местную жительницу и пытался скрыться с места ДТП. Полиция горе-водителя задержала с помощью неравнодушных граждан. Сейчас беременная женщина в больнице, ей сделали кесарево сечение. Угроз для жизни ребенка нет", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что потерпевшая вместе со своей сестрой и племянницей шли по обочине в направлении села Зазимье. Выйдя из своего дома, они не успели отойти и несколько метров, как на них наехала машина.

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Впрочем, водитель даже не остановился. Убегая, продолжил движение. Однако, не справившись с управлением, въехал в гаражное помещение. Выскочил из машины и снова начал убегать. Заметили это случайные прохожие, нарушителя задержали и вызвали скорую и полицию, которая задержала 33-летнего мужчину на месте происшествия. В результате ДТП он остался невредимым.

А вот беременную женщину с травмами и ушибами грудной клетки госпитализировали в Центральную районную больницу. К счастью, с помощью кесарева сечения медики спасли жизнь ребенку.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось 17 октября,  в Черновцах женщина умерла после операции у гинеколога,врачи называют разные версии причин смерти.

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Теги: беременная, Киевская область, ДТП
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