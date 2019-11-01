Разумков закрыл заседание с 20 нардепами в зале

Спикер закрыл заседание Рады.

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков закрыл заседание Верховной Рады. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Читай также: Названы главные прогульщики в Раде

По данным корреспондента издания, на момент закрытия заседания в сессионном зале было около 20 народных избранников.

Сообщается, что на следующей неделе заседаний парламента не будет. Пленарная неделя завершилась. 2-4 ноября народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях, а пленарная неделя, согласно календарному плану работы, пройдет 12-15 ноября.

Читай также: Президент подписал закон о штрафах для депутатов-прогульщиков

Напомним, в Раде новая система регистрации сразу обнаружила много прогульщиков. Депутаты жалуются, что кнопка регистрации "не сработала", спикер говорит "приходите вовремя на работу".

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram