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Разумков закрыл заседание с 20 нардепами в зале

Комментариев: 3
Спикер закрыл заседание Рады.
Пятница в Раде закончилась
Пятница в Раде закончилась
Ян Доброносов

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков закрыл заседание Верховной Рады. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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По данным корреспондента издания, на момент закрытия заседания в сессионном зале было около 20 народных избранников.

Сообщается, что на следующей неделе заседаний парламента не будет. Пленарная неделя завершилась. 2-4 ноября народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях, а пленарная неделя, согласно календарному плану работы, пройдет 12-15 ноября.

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Напомним, в Раде новая система регистрации сразу обнаружила много прогульщиков. Депутаты жалуются, что кнопка регистрации "не сработала", спикер говорит "приходите вовремя на работу".

 

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Теги: Разумков, Рада, сессионый зал
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Комментариев (3)
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Ira0956    01.11.2019, 17:33
Оценка:  0
Ira0956
Избранники, да ещё народные... Просто насмешка )
Брюква_и_Клюква    01.11.2019, 17:31
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
К весне там останутся только двое: Юзик и сам Разумков
eddgek    01.11.2019, 17:22
Оценка:  0
eddgek
А где остальные, а на митинг пошли за зЕлю....///\\\
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