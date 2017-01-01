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Рябошапка анонсировал результаты в деле Гандзюк

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С сентября следствие по этому делу значительно активизировалось, "поэтому вскоре будут результаты".
Скоро ГПУ сообщит важную информацию
Скоро ГПУ сообщит важную информацию
Пресс-служба президента Украины
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что скоро огласят важную информацию по расследованию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, передает 1 ноября Интерфакс-Украина.
 
У нас будут очень хорошие продвижения по этому делу. И, возможно, даже на следующей неделе мы кое-что сможем сообщить обществу, - сказал глава ГПУ.
 
По словам Рябошапки, с сентября следствие по этому делу значительно активизировалось, "поэтому вскоре будут результаты".
 
Как известно, 4 ноября исполняется год с дня смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла в больнице после нападения с серной кислотой. Друзья, близкие Гандзюк и активисты подчеркивают, что наказание понесли учасники нападения, а заказчики до сих пор не названы следствием.
 
В понедельник 4 ноября во многих городах Украины и мира пройдут акции "Год без Кати" с требованием справедливости в расследовании убийства Гандзюк.
 
Напомним, Рябошапка назначил нового прокурора Крыма. Игорь Поночовный с 2017 года работал в прокуратуре автономии, прошел путь от заместителя начальника управления до заместителя прокурора
 

 

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Теги: Генпрокуратура, расследование, нападение, Екатерина Гандзюк, Руслан Рябошапка
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