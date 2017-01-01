Не нужно пугать инвесторов реприватизацией, – Фесенко

Политолог Владимир Фесенко по итогам инвестиционного форума RE: Think. Invest in Ukraine в Мариуполе (Донецкая область) заявил, что инвестиционный климат в Украине должен быть привлекательным, как для новых, так и действующих инвесторов: не нужно пугать их реприватизацией, пишут Украинские Новости.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

“Очень хорошо, что премьер-министр Гончарук выступает категорически против любой реприватизации. Важно, чтобы такой позиции придерживались и руководители отдельных государственных институтов и ведомств. Инвестиционный климат должен быть привлекательными как для новых, так и для действующих инвесторов“, - написал Фесенко.

Он также отметил, что привлекая новых инвесторов, власти не следует создавать проблемы для тех, кто уже инвестировал в активы в Украине. И напомнил о реприватизационной эпопее, которую ведет Фонд госимущества по “Укртелекому“. По мнению Фесенко, представителям власти не следует пугать инвесторов реприватизацией.

“Привлекая новых инвесторов, не забывайте об инвесторах, которые уже вложились в те или иные активы. Не создавайте для них дополнительные проблемы, не пугайте реприватизацией. Я напомню перечень проблемных тем (напряжение вокруг “Арселор-Миттал“ в Кривом Роге, суды Фонда госимущества с “Укртелекомом“, проблемы у табачных компаний и другое)“, - призвал Фесенко.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе инвестфорума RE: Think. Invest in Ukraine в Мариуполе заявил, что реприватизация является плохим сигналом для инвесторов и подрывает доверие к государству, а также заверил, что правительство будет относиться к таким идеям очень осторожно.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук высказал мнение, что заявления представителей власти о возможной реприватизации, в частности телекоммуникационной компании “Укртелеком“, увеличивают риски для инвестиций в Украину и отпугивают инвесторов.