Автокресла и ограничения скорости. Новые правила

Верховная Рада ввела штрафы для водителей за перевозку детей без автокресел, а в Киеве наконец-то начали штрафовать за выезд на полосу общественного транспорта.

Без автокресел теперь выезжать нельзя Корреспондент

Есть новости для водителей. Главная – за перевозку детей без автокресел теперь будут штрафовать. Но вокруг этого вопроса сразу же разгорелся спор. Есть проблема с перевозкой детей в такси, а также с фиксацией нарушения правил перевозки.

Читай также: На авторынке Украины растет доля подержанных авто

Автокресла детям

В специальном автокресле нужно перевозить детей, младше 12 лет или же ростом ниже 145 см. Также детей запрещено возить без кресла на переднем сидении легкового автомобиля, и вообще запрещено – на заднем сидении мотоцикла или мопеда. Также закон запрещает перевозить детей до 16 лет в кузове любого грузового автомобиля, запрещена и перевозка организованных групп детей в темное время суток.

Нарушение этих норм повлечет за собой штрафы. 510 гривен – в первый раз, 850 гривен – если водитель повторно нарушит правила.

Читай также: Опубликована самая свежая статистика рынка электрокаров в Украине

Зачем это нужно

Сейчас в Украине всего 12% детей до 6 лет ездят в авто на специальных креслах. Детей старше шести лет почти никогда не садят в спецкресло, при том, что ремни безопасности, созданные под взрослого пассажира, имеют крайне низкую эффективность для детей, ниже 135 сантиметров, в случае ДТП.

Доказано, что детские автомобильные кресла уменьшают риск серьезной травмы на 80% по сравнению с детьми, которые пристегнуты в авто взрослым ремнем безопасности.

В Европе штрафы за нарушение правил перевозки детей еще строже: Германия - 60 евро, Чехия - 78 евро, Эстония - до 400 евро.

Читай также: Вниманию водителей: Список перехватывающих парковок возле метро в Киеве

Будет работать?

Представитель сообщества “Киев дружественный к родителям и малышам“ Олег Ривтин обращает внимание на не соответствие действующего законодательства новому проекту, который приняли депутаты.

Например, по правилам предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, ребенка дошкольного возраста можно перевозить на руках на заднем сиденье авто.

Активист указывает на еще одну проблему в законодательстве: если мы воспользуемся автокреслом, то все равно не будем придерживаться правил перевозки ребенка.

“В большинстве детских кресел свои ремни безопасности, и ребенка мы пристегиваем именно ими. Правила же нам говорят, что надо пристегнуть с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства, а это только бустер (встроенное автокресло без спинки). Де-юре, посадив ребенка в кресло, вы не выполните правил. Нигде нет определений, что такое детское автокресло”, - объясняет Ритвин.

Что будет с такси?

Читай также: С 1 ноября скорость на дорогах Киева ограничили до 50 км в час

В украинских такси можно ездить со своим автокреслом.

В Киеве сервисы BabyTransferи BabyDriver предлагают услуги такси с автокреслом, но это недешевое удовольствие.

Компания Uklon планирует добавить отдельную категорию с возможностью перевозки детей в 1-2 квартале 2020 года.

Ограничение скорости

Читай также: Новый законопроект о доступной растаможке может привести к коррупции - эксперт

Не автокреслами едиными, с 1 ноября до 1 апреля 2020 года в Киеве заработает сезонное ограничения скорости с 80 км в час до 50 км в час.

Оно будет касаться семи столичных автодорог:

- просп. Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака);

- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

- Надднепрянское шоссе;

Читай также: Приближаются холода: Укравтодор посоветовал водителям поменять шины на зимние

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

- ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);

- просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Начали следить

В Киеве стали массово штрафовать водителей, которые нарушают ПДД, заезжая на полосы общественного транспорта. Так, с 15 по 20 октября было выписано около 2 тысяч штрафов. Их общая сумма составила приблизительно 1 миллион гривен.

Теперь в столице можно увидеть абсолютно пустые полосы для общественного транспорта.