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НАТО не вступится за Украину в случае открытой агрессии РФ – Кулеба

Комментариев: 5
Но Альянс готов сделать всё, чтобы подготовить ВСУ к возможной агрессии России.
Вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Фейсбук Дмитрия Кулебы

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Украина не может рассчитывать на прямую поддержку НАТО в случае открытой агрессии РФ, но Альянс делает все возможное, чтобы подготовить Украину к такой атаке. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в пятницу, пишет Укринформ.

Если бы Украина была членом НАТО, тогда бы была задействована статья 5 о коллективной обороне, и НАТО должно было бы всеми средствами защищать Украину как одного из союзников. Собственно, к этому мы стратегически стремимся, когда говорим о членстве в НАТО. Но поскольку мы пока не являемся членами НАТО, то речь идет только о том, какую помощь может оказать Альянс для укрепления сектора безопасности и обороны Украины. И в этом плане у нас есть абсолютное согласованное видение с нашими партнерами, - подчеркнул Кулеба.

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Он напомнил, что НАТО среди всех международных партнеров максимально решительно и четко квалифицирует действия РФ и в Крыму, и на востоке Украины, как агрессию.

Как отметил Кулеба, сейчас для Украины главное, чтобы НАТО помог ей лучше подготовиться к возможной атаке.

Цель сейчас очень проста - поскольку вы не можете, условно говоря, за нас воевать, то помогите нам как можно лучше самим подготовиться к возможной атаке, - заявил он.

Напомним, Украина попросила НАТО предоставить ей новый особый статус. Украина хочет более тесного формата отношений, чем есть сейчас.

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Теги: НАТО, Россия, российская агрессия, Кулеба
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Комментариев (5)
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Антибес    01.11.2019, 17:34
Оценка:  +1
Антибес
Нах мы всрались России,никто не ответит?Содержать 20 миллионов пенсионеров?Спасибо,снова посмеялся с этого бреда импотентов при власти!)))))
Ira0956    01.11.2019, 17:30
Оценка:  +1
Ira0956
ната всё не оставляет надежду развязать войну между украиной и Россией )
VSHIVANKA    01.11.2019, 17:18
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ВО ВСЁМ МИРЕ ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК КУЧА ДЕРЬМА ЛЕЖАЩАЯ НА ПОРОГЕ РОССИИ , ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА ПЕРИОДИЧЕСКИ РАЗВЕШИВАЮТ ЭТУ КУЧУ , ЧТОБЫ СИЛЬНЕЕ ВОНЯЛО И НАЖИМАЮТ КНОПКУ ДВЕРНОГО ЗВОНКА....)))
VSHIVANKA    01.11.2019, 17:12
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ЭТО РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНА , ЭТО ПАЛКА КОТОРОЙ МОЖНО НА РАССТОЯНИИ БЕЗ ОПАСНОСТИ ДЛЯ СЕБЯ ДРАЗНИТЬ И РАЗДРАЖАТЬ РУССКОГО МЕДВЕДЯ....
ЧТО БУДЕТ С ЭТОЙ СРАНОЙ ПАЛКОЙ КОГДА МЕДВЕДЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАЗОЗЛИТЬСЯ , ХОЗЯЕВ МАЛО ИНТЕРИСУЕТ, ИБО ПРОБЛЕМЫ НЕГРОВ ИХ НЕ ЕБ.УТ
Зорян_и_Шкиряк    01.11.2019, 17:10
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
То есть говоря о неком членстве, мы все понимаем, что речь идёт о члене НАТО в заднице Украины. Так?.. Или в роте?
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