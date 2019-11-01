НАТО не вступится за Украину в случае открытой агрессии РФ – Кулеба

Но Альянс готов сделать всё, чтобы подготовить ВСУ к возможной агрессии России.

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Украина не может рассчитывать на прямую поддержку НАТО в случае открытой агрессии РФ, но Альянс делает все возможное, чтобы подготовить Украину к такой атаке. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в пятницу, пишет Укринформ.

Если бы Украина была членом НАТО, тогда бы была задействована статья 5 о коллективной обороне, и НАТО должно было бы всеми средствами защищать Украину как одного из союзников. Собственно, к этому мы стратегически стремимся, когда говорим о членстве в НАТО. Но поскольку мы пока не являемся членами НАТО, то речь идет только о том, какую помощь может оказать Альянс для укрепления сектора безопасности и обороны Украины. И в этом плане у нас есть абсолютное согласованное видение с нашими партнерами, - подчеркнул Кулеба.

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Он напомнил, что НАТО среди всех международных партнеров максимально решительно и четко квалифицирует действия РФ и в Крыму, и на востоке Украины, как агрессию.

Как отметил Кулеба, сейчас для Украины главное, чтобы НАТО помог ей лучше подготовиться к возможной атаке.

Цель сейчас очень проста - поскольку вы не можете, условно говоря, за нас воевать, то помогите нам как можно лучше самим подготовиться к возможной атаке, - заявил он.

Напомним, Украина попросила НАТО предоставить ей новый особый статус. Украина хочет более тесного формата отношений, чем есть сейчас.

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