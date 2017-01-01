Рябошапка дал оценку словам Федины о Зеленском

Дело открыли еще 28 октября после обращения ряда нардепов. В высказываниях Федины есть признаки преступления, подтвердил генпрокурор.

В высказываниях нардепа от Европейской солидарности Софии Федины есть очевидные признаки преступления, по этому факту открыто уголовное дело.

Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка, передает УНИАН.

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"Да, это правда, не только он (народный депутат от Слуги народа Александр Качура - ред.), а многие народные депутаты обращались по этому поводу. Производство было открыто еще в понедельник. Там есть очевидные признаки преступления, и по этим признакам преступления было открыто уголовное производство. ГБР, кажется, сейчас его расследует", - подтвердил информацию нардепов генпрокурор.

"Это фактовое дело, поскольку, по Уголовному процессуальному кодексу, сейчас нет дел в отношении конкретных лиц... По этому сообщению в Facebook", - добавил Рябошапка.

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Как сообщалось, дело в отношении Федины и волонтера Маруси Зверобой открыли после видео, на котором они обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что высказывания Федины рассмотрит парламентский комитет по вопросам регламента и депутатской этики.

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