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Палец застрял в сидении маршрутки: Во Львове спасатели ГСЧС помогли мальчику

Комментариев: 1
Рейсовый автобус был остановлен в с. Бильче Стрыйского района.
Пришлось обратиться за помощью к спасателям
Пришлось обратиться за помощью к спасателям
lv.dsns.gov.ua

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Спасатели во Львовской области помогли мальчику освободить палец из металлического отверстия профиля сиденья в автобусе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области.

“31 октября в 19:40 в Службу спасения “101“ поступило сообщение о том, что в микроавтобусе Mercedes Sprinter сообщением “Львов-Мукачево“ нужна помощь мальчику 2010 рождения. Как выяснилось, ребенок, ехав в рейсовом автобусе с близкими, засунула пальчик в отверстие металлического профиля сиденья, где он застрял. Со временем палец, еще и отек“, - говорится в сообщении.

Поняв, что самостоятельно палец высвободить не смогут, решили обратиться за помощью к спасателям. Рейсовый автобус был остановлен в с. Бильче Стрыйского района.

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“Спасатели с помощью ручной ножовки разрезали металлическую конструкцию стула и освободили палец ребенка. Во время разрезания руку парня поливали водой, чтобы охладить металл и предотвратить ожоги“, - отметили в ГСЧС.

Деталь сидения пришлось распилить
Деталь сидения пришлось распилить
lv.dsns.gov.ua

Как сообщалось, в августе в Скадовске ребенок застрял в рекламной конструкции.

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Теги: ГСЧС, мальчик, застрял
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Комментариев (1)
Ira0956    01.11.2019, 17:32
Оценка:  0
Ira0956
В носу ковырять мальчику было бы безопаснее )
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