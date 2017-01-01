Выявлен новый случай дифтерии – Теперь и на Харьковщине

Врачи уверяют, что у жительницы области выявлена относительно неопасная форма заболевания.

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Новый случай заболевания дифтерией в Украине. Инфекцию обнаружили у жительницы Харьковской области, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Сегодня в 14:30 из Харьковской области в Центр общественного здоровья Украины поступило экстренное сообщение о бактериологическом выделении нетоксигенного штамма дифтерийной палочки у больной ангиной, - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациентка находится в стационаре и получает лечение антибиотиками.

Сыворотка не вводилась в связи с выделением микроорганизма, который не производит токсин, - добавили в пресс-службе.

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Сейчас эпидемиологи областного Центра осуществляют мероприятия по месту жительства и работы пациентки. Всего обследовано 27 человек.

Напомним, в Минздраве рассказали, в каких областях наибольшая угроза дифтерии. Низкий общий уровень вакцинации населения в отдельных областях создает там угрозу появления дифтерии.

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